يبحثان وزيرا قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي تعزيز التعاون في إقامة مشروعات صغيرة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واستقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تم عقد اجتماع بحضور قيادات الوزارتين لمناقشة عدد من القضايا، في إطار السياسة العامة للدولة والتي تستهدف تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل ودخل مناسب ودائم للفئات الأقل دخلًا من خلال دعم وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، ومنها مشروع إنشاء ورش صناعية في مجال الملابس الجاهزة، والجاري إقامتها في مصنع للغزل يتبع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "النداء" للعمل الأهلي والمجتمعي في إطار برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

رحب المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الاستفادة من أصول وإمكانات شركات قطاع الأعمال العام بما يخدم جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والتي تستهدفها البرامج والمبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

و قال المهندس "عصمت" إن شركات قطاع الأعمال العام تقوم بدورها المجتمعي في النطاق الجغرافي لكل شركة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن، بهدف تحسين البيئة المجتمعية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى الحرص الدائم على تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها وزيادة عوائدها الاقتصادية.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة سبل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية للعديد من الفئات الأقل دخلًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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