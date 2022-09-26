يبحثان وزيرا قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي تعزيز التعاون في إقامة مشروعات صغيرة

واستقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
تم عقد اجتماع بحضور قيادات الوزارتين لمناقشة عدد من القضايا، في إطار السياسة العامة للدولة والتي تستهدف تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل ودخل مناسب ودائم للفئات الأقل دخلًا من خلال دعم وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، ومنها مشروع إنشاء ورش صناعية في مجال الملابس الجاهزة، والجاري إقامتها في مصنع للغزل يتبع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "النداء" للعمل الأهلي والمجتمعي في إطار برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
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