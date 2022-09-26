أسعار الذهب بالسوق المصري في بداية تعاملات الخميس

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، على مستوى جميع الأعيرة، ببداية تعاملات اليوم، الخميس 12 يناير، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر طلبًا 1830 جنيهاً.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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