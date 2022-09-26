أسعار الذهب بالسوق المصري في بداية تعاملات الخميس



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، على مستوى جميع الأعيرة، ببداية تعاملات اليوم، الخميس 12 يناير، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر طلبًا 1830 جنيهاً.



ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

قد يعجبك أيضا...

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو2091 جنيهًا.عيار 21وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر 1830جنيهًا.عيار 18وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 1568 جنيهًا.عيار 14وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1220 جنيهًا.الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 14640 جنيهًا.سعر الأوقيةوبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1882 دولارًا.