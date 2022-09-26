أسعار الذهب بالسوق المصري في بداية تعاملات الخميس

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أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، على مستوى جميع الأعيرة، ببداية تعاملات اليوم، الخميس 12 يناير، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر طلبًا 1830 جنيهاً.

ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو2091 جنيهًا.

عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر 1830جنيهًا.

عيار 18
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 1568 جنيهًا.

عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1220 جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 14640 جنيهًا.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1882 دولارًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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