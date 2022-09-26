ارتفاع سعر الدولار اليوم في منتصف التعاملات

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سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، اليوم الخميس 12 يناير 2023.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، نحو 30.25 جنيهًا للشراء، ونحو 30.30 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولارالأمريكي، في البنك التجاري الدولي - مصر، نحو30.32 جنيهًا للشراء، ونحو 30.42 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 29.63 للشراء، وسجل سعر 29.76 جنيهًا للبيع،
وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.65 جنيهًا للشراء ونحو 29.74 جنيهًا للبيع.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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