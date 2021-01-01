5 شركات أبلغت التجار وقف البيع والشراء..بسبب سعر صرف الدولار أمام الجنيه..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية إن 5 شركات تقريبا من أهم الشركات الموجودة في السوق المصرية، أبلغت التجار والمندوبين وقف البيع والشراء على خلفية عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس شعبة المحمول في تصريحات لـ «المصري اليوم» أنه بين أبرز الشركات، سامسونج وشاومي، فيما يرجع ذلك لترتيب الموقف العام للأسعار لسوق الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار سيخضع للمراجعة لحين استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وأشار رئيس شعبة المحمول أن الشركات تنسق مع المندوبين والتجار بشكل دوري، خاصة في ظروف عدم استقرار سعر الصرف للدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري لحين استقرار الموقف بشكل عام وكامل، ومن ثم تحديد سعر البيع والشراء للهواتف المحمولة.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا واضحًا، صباح اليوم الأربعاء، ليصل إلى 32 جنيهًا ظهر اليوم، ويتراجع من جديد عند أقل من 30 جنيهًا في البنوك الخاصة والرسمية، في أعقاب يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه المصري.

المصدر: المصرى اليوم

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