تتعرض أم أمريكية لانتقادات بعدما أعطت طفليها التوأم وشومًا للتمييز بينهما

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وجدت أم لثلاثة أطفال نفسها فى صراع عبر الإنترنت بعد أن ألقت نكتة حول وشم ابنيها التوأم حتى تتمكن من التمييز بينهما، حيث قالت الأم جينيفر، وهى من الولايات المتحدة، إنها أخذت أطفالها إلى صالون الوشم ولكن تم إعادتهم إلى المنزل.



وقالت فى مقطع فيديو على تيك توك، "عندما أخذتهما إلى هناك قال الرجل لا، يجب أن يكون أعمارهم 18 عامًا أو أكبر''، حسبما مانشر موقع "الديلى ميل" البريطانية، لذلك قررت منحهم عوضاً عن ذلك وشما مؤقتاً فى المنزل.



وانتشر الفيديو، الذى كان يُقصد به مزحة، على نطاق واسع وترك مئات الأشخاص تعليقات تنتقدها حتى لو فكرت فى وشم حقيقي، والأم كانت قد قررت الحصول على وشم لكوكب المشترى للصغير لـ "baby A" لأنه برج الحوت ووشم KO لـ "baby B"، وخلال الفيديو ضحكت الأم فى البداية وحاولت وضع الوشم على رؤوس أطفالها قبل أن تختار أيديهم بدلاً من ذلك.

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تعليقات مختلفة حول وضع الوشم للأطفال الصغارجاءت التعليقات سريعة، حيث كتب أحدهم: "يجب أن تكون قادرًا على التمييز بين أطفالك، حتى لو كانوا متطابقين، "استيقظي"، وقال آخر "هذا أمر مروع، لا أصدق أنك أخذت أطفالك إلى صالون الوشم"، وقال البعض إن الوشم المزيف يمثل "فكرة احتياطية" خطيرة.وقالت إحدى النساء، "هناك الكثير من المواد الكيميائية السيئة فى هذه الأشياء، من فضلك لا تستخدمها مع أطفالك"، فى حين قال آخر: "هذا مبتذل، سوف يغتسلون، ويظهر أنك لا تهتم بهم بما يكفى لتعرفى من هم".آراء المتابعينبينما شارك آخرون أفكارًا "أفضل" كى تكون الأم قادرة على التمييز بين الأطفال بسرعة، حيث قالت أحدهم : "فقط البسيهم ملابس مختلفة "، وقال آخر: "أعطهم أساور مختلفة، فالأطفال لا يحتاجون إلى وشم"، بينما اقترح ثالث استخدام طلاء الأظافر على أيديهم، وقالت امرأة أخرى: "أعطِ قرطًا لأحدهم ''، أحب البعض الآخر فكرة الوشم، قال أحدهم: "إنها فى الواقع فكرة رائعة، ما عليك سوى إضافة نمش أو شيء إلى شخص ما، حتى تتمكن من التمييز بينهما"، وقال آخر: "يمكنك الحصول على مذكرة طبيب لوضع نقطة خلف الأذن ".