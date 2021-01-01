النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ليس الأفضل..يسبب أمراض القلب..

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قد تكون ممن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية الذي ينتج عن عدم تحمل الجلوتين غير المهضوم ذلك البروتين الموجود بشكل رئيسي في القمح والشعير والعديد من الأطعمة الأخرى مثل الخبز والمكرونة والحبوب والصلصة والتوابل المملحة حيث تعتمد الأمعاء على تكسير الجلوتين من خلال إنزيمات تسمى البروتياز.



ولحين إتمام هذه المهمة قد يسبب الجلوتين غير المهضوم العديد من المشكلات بالنسبة للبعض فيمكن أن يتسبب في رد فعل مناعي ذاتي حيث تهاجم الأمعاء خلايا الجسم والتي يمكن أن تسبب امتلاء وانتفاخ البطن في مرض يسمى الاضطرابات الهضمية وعندما يتقدم هذا المرض بشكل كامل يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم وترقق العظام وفقدان الوزن.



كما يمكن أن يسبب الجلوتين حساسية مع ظهور بثور على الجلد لمن يعانون من عدم تحمل الجلوتين ورغم كل ذلك إلا أن الكثير لا يعانون من هذه المشكلات التي يسببها الجلوتين ولكن يعتمدون على أنظمة غذائية خالية من الجلوتين على اعتبار أنه الجاني في العديد من المشكلات الصحية أو محمية لإدارة الوزن وفقا لموقع انديا اكسبريس.

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ولكن على عكس المتوقع يسبب اعتماد الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات الاضطرابات الهضمية أو عدم تحمل الجلوتين الكثير من الأضرار الصحية بحسب دراسة تم إجراؤها على اكثر من 100 الف شخص كشفت أن الأفراد غير المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية والذين يتجنبون الجلوتين قد يزيدون من خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب احتمال تقليل استهلاك الحبوب الكاملة.وقد ارتبط انخفاض تناول كميات الجلوتين مقارنة بتناول كميات أكبر منه إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية كما يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين إلى سوء التغذية حيث تحتوي بعض الأطعمة الخالية من الجلوتين على نسبة أعلى من الدهون وسكر مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على الجلوتين.