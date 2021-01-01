النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ليس الأفضل..يسبب أمراض القلب..

قد تكون ممن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية الذي ينتج عن عدم تحمل الجلوتين غير المهضوم ذلك البروتين الموجود بشكل رئيسي في القمح والشعير والعديد من الأطعمة الأخرى مثل الخبز والمكرونة والحبوب والصلصة والتوابل المملحة حيث تعتمد الأمعاء على تكسير الجلوتين من خلال إنزيمات تسمى البروتياز.
ولحين إتمام هذه المهمة قد يسبب الجلوتين غير المهضوم العديد من المشكلات بالنسبة للبعض فيمكن أن يتسبب في رد فعل مناعي ذاتي حيث تهاجم الأمعاء خلايا الجسم والتي يمكن أن تسبب امتلاء وانتفاخ البطن في مرض يسمى الاضطرابات الهضمية وعندما يتقدم هذا المرض بشكل كامل يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم وترقق العظام وفقدان الوزن.
كما يمكن أن يسبب الجلوتين حساسية مع ظهور بثور على الجلد لمن يعانون من عدم تحمل الجلوتين ورغم كل ذلك إلا أن الكثير لا يعانون من هذه المشكلات التي يسببها الجلوتين ولكن يعتمدون على أنظمة غذائية خالية من الجلوتين على اعتبار أنه الجاني في العديد من المشكلات الصحية أو محمية لإدارة الوزن وفقا لموقع انديا اكسبريس.
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