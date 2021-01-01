دراسة: أطعمة تطيل من عمر الإنسان

توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع أنظمة غذائية معينه قد تطيل عمر الإنسان بنسبة قد تصل ل20?، وقامت الدراسة على مراقبة بعض الأشخاص في فترة الشباب حتى الشيخوخة.
وكان الأشخاص الذين كانوا أكثر اتساقًا في أي من أنماط الأكل الصحي، والتي تركز على استهلاك المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات، أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.
أظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة الأكاديمية JAMA Internal Medicines أن «هناك أكثر من طريقة لتناول الطعام جيدًا والحصول على الفوائد الصحية التي تأتي معها، كما يقول الدكتور ديفيد كاتز المتخصص في الطب الوقائي وطب نمط الحياة والتغذية».
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