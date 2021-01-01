دراسة: أطعمة تطيل من عمر الإنسان

آخر الأخباراخبار منوعة › دراسة: أطعمة تطيل من عمر الإنسان

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع أنظمة غذائية معينه قد تطيل عمر الإنسان بنسبة قد تصل ل20?، وقامت الدراسة على مراقبة بعض الأشخاص في فترة الشباب حتى الشيخوخة.

وكان الأشخاص الذين كانوا أكثر اتساقًا في أي من أنماط الأكل الصحي، والتي تركز على استهلاك المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات، أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.

أظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة الأكاديمية JAMA Internal Medicines أن «هناك أكثر من طريقة لتناول الطعام جيدًا والحصول على الفوائد الصحية التي تأتي معها، كما يقول الدكتور ديفيد كاتز المتخصص في الطب الوقائي وطب نمط الحياة والتغذية».

قال الدكتور فرانك هو، المؤلف المشارك في الدراسة، إن الناس غالبًا ما يشعرون بالملل من طريقة واحدة لتناول الطعام، وهذا يعني أن لدينا قدرًا كبيرًا من المرونة في إنشاء أنماط الأكل الصحي الخاصة بنا ، والتي يمكن تكييفها مع تفضيلات الطعام والحالات الصحية والثقافات لكل شخص.

وأشار إلى أن الأشخاص يتمتعون بقدر كبير من المرونة عندما يتعلق الأمر بإنشاء نمط أكل صحي خاص بهم، لكن المبادئ المشتركة، المزيد من الأطعمة النباتية ووجبات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والسكر المضاف والصوديوم، يجب أن تكون موجودة بغض النظر عن نوع النظام الغذائي الذي تحاول إنشاؤه.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دراسة: أطعمة تطيل من عمر الإنسان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18364

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager