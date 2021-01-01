دراسة: أطعمة تطيل من عمر الإنسان

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توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع أنظمة غذائية معينه قد تطيل عمر الإنسان بنسبة قد تصل ل20?، وقامت الدراسة على مراقبة بعض الأشخاص في فترة الشباب حتى الشيخوخة.



وكان الأشخاص الذين كانوا أكثر اتساقًا في أي من أنماط الأكل الصحي، والتي تركز على استهلاك المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات، أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.



أظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة الأكاديمية JAMA Internal Medicines أن «هناك أكثر من طريقة لتناول الطعام جيدًا والحصول على الفوائد الصحية التي تأتي معها، كما يقول الدكتور ديفيد كاتز المتخصص في الطب الوقائي وطب نمط الحياة والتغذية».

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قال الدكتور فرانك هو، المؤلف المشارك في الدراسة، إن الناس غالبًا ما يشعرون بالملل من طريقة واحدة لتناول الطعام، وهذا يعني أن لدينا قدرًا كبيرًا من المرونة في إنشاء أنماط الأكل الصحي الخاصة بنا ، والتي يمكن تكييفها مع تفضيلات الطعام والحالات الصحية والثقافات لكل شخص.وأشار إلى أن الأشخاص يتمتعون بقدر كبير من المرونة عندما يتعلق الأمر بإنشاء نمط أكل صحي خاص بهم، لكن المبادئ المشتركة، المزيد من الأطعمة النباتية ووجبات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والسكر المضاف والصوديوم، يجب أن تكون موجودة بغض النظر عن نوع النظام الغذائي الذي تحاول إنشاؤه.