لحماية صحة القلب .. نصائح بسيطة



لحماية صحة القلب لحماية صحة القلب

كشف خبراء صحة القلب عن التغييرات الثلاثة في نمط الحياة التي يمكن أن تنقذ حياتك إذا تم أخذها في عام 2023، بما في ذلك إجراء فحص لنوع "جديد" من الكوليسترول.



ويتم حث الأستراليين على الحصول على مزيد من النوم، واستبدال الملح العادي بالملح الغني بالبوتاسيوم، والتفكير في إجراء فحص دم لعلامة كوليسترول جديدة "سيئة".



يمكن للنصيحة الحيوية أن تمنع تطور أمراض القلب، وتحمي صحة القلب، حيث يقول خبراء من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب إن النصائح المنقذة للحياة سهلة، وتشير الأبحاث إلى أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وحماية صحة القلب بنسبة 5%.

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الحصول على قسط جيد من النوم ليلًايشير بحث جديد إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة للحفاظ على صحة القلب.وأضافت جمعية القلب الأمريكية للتو النوم الصحي كأداة أساسية للحفاظ على صحة القلب، إلى جانب الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.وقال البروفيسور جيسون كوفاسيتش من معهد فيكتور تشانج "الدليل واضح جدا - صحة النوم السيئة مرتبطة بأمراض القلب".وقلة النوم (أقل من 7 ساعات)، أو الكثير من النوم (أكثر من 9 ساعات للبالغين الأصحاء)، يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.استبدل الملحيوصي الخبراء باستبدال الملح العادي بالملح الغني بالبوتاسيوم، حيث أن البوتاسيوم له تأثير كبير في خفض ضغط الدم، وأظهرت دراسة أجراها معهد جورج للصحة العالمية انخفاضًا كبيرًا في معدلات السكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة لدى الأشخاص الذين استبدلوا ملح الطعام العادي بـ "بديل الملح" منخفض الصوديوم والبوتاسيوم.علامة جديدة للكوليسترول "الضار"لطالما حذر الخبراء من نوع سيء من الكوليسترول يسمى LDL ، ولكن هناك نوع آخر يجب أن يكون لدينا على رادارنا يسمى البروتين الدهني (أ).ويرتبط البروتين الدهني (أ) بشكل أكبر بالوراثة بدلًا من خيارات نمط الحياة، وهو معروف الآن بأنه سبب لتصلب الشرايين، ومصدر رئيسي لأمراض القلب.يمكن التقاط مستويات عالية من الكوليسترول في فحص الدم الذي يطلبه طبيبك ويجب أن يقوم به أي شخص لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب أو أي شخص أصيب بأمراض القلب أو السكتة الدماغية في سن مبكرة.