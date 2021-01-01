مرض سرطان البنكرياس.. علامات تدل على الإصابة به



مرض سرطان البنكرياس مرض سرطان البنكرياس

يعد سرطان البنكرياس أخطر أنواع السرطانات، ويعتبر سرطان البنكرياس ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد سرطان القولون والرئة، لذلك يطلق عليه الأطباء وخبراء الصحة العامة القاتل الصامت، حيث إن علامات وأعراض الإصابة بمرض سرطان البنكرياس نادرًا ما تظهر في مرحلة متأخرة من المرض.







وظيفة البنكرياس في الجسم:

يعد البنكرياس المسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية للجسم، منها إفراز العديد من الهرمونات مثل الأنسولين، وبعض الإنزيمات المتعلقة بهضم الطعام والتمثيل الغذائي، حيث إنه يقع في البطن خلف المعدة، وتبدأ الإصابة بمرض سرطان البنكرياس عندما يعاني المريض من المشاكل الهضمية وعسر الهضم، ويرجع ذلك إلى تكوين الخلايا السرطانية في أنسجة البنكرياس، ما يؤدي إلى عدم قيامه بإفراز الهرمونات والإنزيمات.

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أعراض الإصابة بسرطان البنكرياسوبحسب ما ورد في صحيفة ذا صن البريطانية، أن هناك الهديد من الأعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بمرض سرطان البنكرياس منها مايلي:اصفرار لون العينين نتيجة انسداد القناة الصفراوية الموجودة في الكبد بسبب نمو الخلايا السرطانية.الشعور بآلام الظهر بسبب ضغط الورم على الأعصاب القريبة من العمود الفقري.فقدان الشهية وخسارة الوزن بشكل ملحوظ وغير مبرر.الإصابة بمرض السكر بشكل مفاجئ.أما عن أسباب الإصابة بمرض سرطان البنكرياس فهى كالتالي:التقدم بالسن والشيخوخة.التاريخ المرضي الوراثي.التدخين وشرب الكحوليات.الوزن الزائد والسمنة المفرطة.الإصابة بالتهابات البنكرياس في وقت سابق.طرق الوقاية من سرطان البنكرياس:يشدد الخبراء، على أن الوقاية من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس وغيرها من أنواع السرطانات الأخرى، تحتاج إلى اتباع نمط حياة صحي يتضمن عادات غذائية صحية، والتي يمكن تحقيقها من خلال:الإقلاع عن التدخين.الامتناع عن شرب الكحوليات.تقليل السعرات الحرارية والدهون.تناول المزيد من الخضروات والفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف الطبيعية.السعي لإنقاص الوزن الزائد بطرق صحية وتحت إشراف استشاري تغذية.