شكاوى من صعوبة امتحانات نصف العام 2023 للابتدائي والإعدادي



ائتلاف “أولياء أمور مصر” ائتلاف “أولياء أمور مصر”

رصد ائتلاف “أولياء أمور مصر”، شكاوى كثيرة بشأن امتحانات نصف العام 2023 التي تعقد حاليا لطلاب المدارس.



وجاءت معظم الشكاوى المرصودة اليوم بخصوص امتحانات نصف العام 2023، من طلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة المروة لغات رسمي بحدائق أكتوبر.



وأكد الطلاب أن اليوم كانوا يؤدون امتحان مادة العلوم باللغة الانجليزية، معلقين “كان امتحان صعب جدا جدا”.

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وقالت منار احمد إحدى الطابات، "الامتحان كان صعب جدا، وفوق مستوانا مع انهم عارفين ان مفيش مدرسين "ساينس" في المدرسة".وقالت اميرة عبد المنعم “كان امتحان صعب، وكلنا طالعين منه منهارين”.وأضافت شاهي احمد “الامتحان ده جاب لنا احباط من التعليم كله ، كله تعقيد للطلبة”.ولم تقتصر الشكاوى المرصودة من ائتلاف اولياء امور مصر عن مدرسة المروة للغات، بل شكت فاتن عبد الله، إحدى أولياء الأمور، من صعوبة امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدرسة الخلفاء الراشدين بإدارة العمرانية.وقالت إن امتحان الدين الصف الرابع والخامس الابتدائي مختلف تماماً عن شكل نموذج الوزارة الذي تدرب عليه الطلاب ، “وأغلب الطلبة ماعرفوش يحلوا”.ومن مدرسة فضل للغات إدارة الهرم محافظة الجيزة ، قالت ريهام سمير : شمل امتحان الدين سؤالا غير مقرر للصف الرابع الابتدائى بعوان "من القائل" ، كما جاء سؤال بعنوان "اكتب الآية إلى قوله تعالى" رغم عدم وجود ايات مقررة للحفظ.ومن جانبه كان تابع اليوم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعض لجان امتحانات إدارتي أبو النمرس والحوامدية.وشملت المتابعة للجان مدارس إدارة أبو النمرس : منيل شيحة الاعداديه بنات.. بنك أبوظبي الاعداديه بنين.كما شملت المتابعة لمدارس إدارة الحوامدية، مدرسة الحوامدية ، ومدرسة الزهراء الخاصة عربي ، ومدرسة النور للتعليم الأساسي ، ومدرسة وحدة أم خنان الابتدائية ، وذلك للاطمئنان علي سير امتحانات امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل للتعليم الفني.وتضمنت الزيارات متابعة لجان الامتحانات، ومناقشة الطلاب فيما قد يقابلهم من عوائق تعوق سير العملية الامتحانية، وكذلك متابعة الكنترولات وأعمال التصحيح.ونبه “سلومة”، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول ، على أن تعلن نتائج كل مرحلة في وقت موحد على مستوى المحافظة.وشدد على ضرورة إزالة أي عقبات تعوق سير العملية الامتحانية ، وتوفير جميع متطلباتها وبشكل فوري.وأكد على أنه يمنع منعًا باتًا حيازة تليفون محمول حتى لو مغلق داخل اللجان، ونبه على عدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات ، وتنظيم دخول وخروج الطلاب.