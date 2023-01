تنطلق سلسلة Galaxy S24 العام المقبل باثنان من الإصدارات فقط

Galaxy S24 Galaxy S24

تخطط العملاق الكوري لتقليص عدد إصدارات سلسلة Galaxy S24 القادمة لاثنان من الإصدارات فقط العام المقبل.



أشار تقرير جديد نشر في “The Elec” أن سامسونج لن تقدم إصدار Plus في سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة، حيث تقتصر السلسلة القادمة على الإصدار الرئيسي مع هاتف Galaxy S24 Ultra.



بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد رصدت التسريبات اثنان من الإصدارات فقط في السلسلة القادمة والتي سجلت بعنوان DM1 وDM3 وهي رموز تشير إلى هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Ultra.

ويوضح التقرير أن رمز مشروع DM2 الذي يعود لإصدار Galaxy S24 Plus لا يظهر في التسريبات، مما يؤكد خطط سامسونج لتقليص عدد الإصدارات القادمة.وتشير التوقعات إلى أن سامسونج رصدت حركة السوق التي تؤكد على أن إصدار Plus لا يشكل مصدر جذب كبير للمستخدمين مقارنة بإصدارات سامسونج الأخرى.أيضاً يوضح التقرير أن سامسونج سجلت شحنات 31.5 مليون وحدة من سلسلة Galaxy S22، حيث كان إصدار Plus الأقل في المبيعات بنسبة (17%)، بينما سجل هاتف S22 Ultra شحنات تصل إلى نسبة (45%)، كما سجل هاتف Galaxy S22 شحنات بنسبة (38%).وتشير التقارير إلى أن سامسونج ستتجه لجلب أفضل تصميم وتقنيات لهاتف Galaxy S24 Ultra العام المقبل لينافس بقوة في الأسواق ولتعويض غياب إصدار Plus.