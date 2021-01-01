تنطلق سلسلة Galaxy S24 العام المقبل باثنان من الإصدارات فقط

تخطط العملاق الكوري لتقليص عدد إصدارات سلسلة Galaxy S24 القادمة لاثنان من الإصدارات فقط العام المقبل.
أشار تقرير جديد نشر في “The Elec” أن سامسونج لن تقدم إصدار Plus في سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة، حيث تقتصر السلسلة القادمة على الإصدار الرئيسي مع هاتف Galaxy S24 Ultra.
بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد رصدت التسريبات اثنان من الإصدارات فقط في السلسلة القادمة والتي سجلت بعنوان DM1 وDM3 وهي رموز تشير إلى هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Ultra.
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