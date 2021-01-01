قبل الإطلاق تسريبات مصورة لهاتفي Galaxy A54 و Galaxy A34

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صورة الخبر: Galaxy A34
Galaxy A34

في وقت سابق من اليوم، كشفت شركة سامسونج أنها ستعقد أول حدث “Unpacked” لعام 2023 في 1 فبراير. وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن ذلك رسميًا، إلا أننا نعلم جميعًا أن المؤتمر مخصص لسلسلة Galaxy S23.

ومن المتوقع أن يتبع هذا الحدث مؤتمر آخر للجيل القادم من سلسلة Galaxy A، إذ من المتوقع أن تطلق الشركة هاتفي Galaxy A54 و Galaxy A34.

وقبل ان يتم ذلك، تم تسريب هذه الهواتف الآن في تسريبات مصورة.

لقد سمعنا عن Galaxy A54 و Galaxy A34 لفترة طويلة. ومن ثم، فإننا ندرك المواصفات الرئيسية للهواتف إلى جانب التصميم.

ومع اقترابنا من الإعلان الرسمي، بدأت المزيد من التسريبات تتدفق. والآن، يظهر لنا أحدث تسريب من Evan Blass الشكل الامامي لهذه الهواتف.

تؤكد الصور أن Galaxy A54 سيأتي بشق بالأعلى، بينما سيأتي Galaxy A35 بفتحة نتوء. ومن المثير للاهتمام، أن الأول قد يكون له حواف أكثر سمكًا على الرغم من كونه أغلى من الثاني.

وأخيرًا، تؤكد الصور أيضًا اللون الجديد للهاتف؛ وهو اللون الأخضر الفاتح. ويقال أن الأجهزة متوفرة بألوان الأسود والأبيض والأرجواني أيضًا.

المصدر: بوابه المتميز

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