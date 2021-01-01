تؤكد شاومي مشاركتها في مؤتمر MWC 2023… ولكن بدون إطلاق هاتف Ultra 13



شاومي شاومي

أرسلت شاومي دعوات إلى المراسلين الذين يرغبون في القيام بجولة في مؤتمر الجوالات العالمي لهذا العام. وكتبت الشركة “سنشارك رؤيتنا لعام 2023 وما بعده، وكيف نخطط للابتكار واتصال الناس بشكل أفضل”.



وفي حين اننا نود أن نسمع استراتيجية شاومي لهذا العام، إلا انه لا يوجد حتى تلميح للإعلان عن Xiaomi 13 Ultra.



وعلى ما يبدو، فإن شاومي تستعد لإحضار هواتف ذكية جديدة وأجهزة منزلية ذكية وأدوات أخرى لأولئك إلى هذا المؤتمر القادم.

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تضيف شاومي ايضًا انها “ستشارك المعلومات حول بصمتها العالمية”، لذلك قد تكشف أخيرًا عن خططها للتداول العالمي لـ Xiaomi 13 و 13 Pro.سيبدأ المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة من 27 فبراير إلى 2 مارس.