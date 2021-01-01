تسريبات عن هواتف آيفون 15



آيفون 15 آيفون 15

تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف "أبل" المنتظر "آيفون 15"، والإصدارات الأخرى من ذات الفئة.



قال المحلل الشهير جيف بو، بأن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارا صلبة، ومعالج "سنابدراجون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 جيجابايت، فضلا عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".



أضاف بالنسبة للتسريبات الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، فإن أبرز ترقية ستكون الكاميرا الأساسية التي ستكون بدقة 48 ميجا بكسل.

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تابع "تدمج آبل بالهاتف مستشعر تصوير ثلاثي متطور، وهي ميزة قوية نظرا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميجا بكسل التي كانت "أبل" تستخدمها.