تطلق آبل «كتب صوتية» يرويها روبوتات الذكاء الاصطناعي

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أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية، مجموعة من الكتب التي يرويها روبوتات الذكاء الاصطناعي.



ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إنها طريقة عملاق التكنولوجيا لصنع طفرة في سوق الكتب الصوتية سريعة النمو.



يعتقد خبراء الصناعة أن السوق قد تبلغ قيمته أكثر من 35 مليار دولار بحلول عام 2030، إذا ثبت شعبيته، فقد يؤدي ذلك إلى نهاية الرواة البشريين.

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هذه الميزة الجديدة هي مجرد بداية لما سيكون معركة شرسة مع أمثال أمازون وسبوتيفاي لصناعة يعتقد المطلعون أنها قد تبلغ قيمتها أكثر من 35 مليار دولار (29 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2030.هناك نوعان من صوت الذكاء الاصطناعي متاحان للاختيار من بينها، وكلاهما له لهجة أمريكية ويتحدث باللغة الإنجليزية فقطقالت الشركة، إنها استخدمت تقنية توليف الكلام المتقدمة التي طورتها "لإنتاج كتب مسموعة عالية الجودة"وأضافت "الأمل من أولئك الذين يؤيدون الكتب الصوتية التي يرويها الذكاء الاصطناعي هو أنه يمكن أن يفتح سوقا جديدة للناشرين والمؤلفين الذين لم يتمكنوا في السابق من الانتقال من الطباعة إلى الصوت.وتابعت" يمكن أن يؤدي إلى نمو هائل في عدد الكتب الصوتية المتاحة للقراء، حيث تدعي شركة أبل أن تقنية السرد الرقمي ستجعل إنشاء الكتب الصوتية أكثر سهولة.