تستعد آبل لإطلاق نظارة الواقع الافتراضي

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نظارة الواقع الافتراضي

تخطط شركة آبل الأمريكية، للإعلان عن نظارة الواقع الافتراضي والمعزز، قبل مؤتمر WWDC السنوي في يونيو.

قامت آبل بمشاركة النظارة الذكية مع عدد قليل من مطوري البرامج البارزين، مما يمنحهم نظرة أولية على برنامجها الجديد “xrOS”.

تكلف سماعة آبل Apple ما بين 2000 دولار و 3000 دولار لأنها ستكون منتجًا متميزًا يحتوي على شريحة M2 على مستوى ماك Mac - نفس الشريحة عالية الأداء داخل ماك بوك اير MacBook Air .

تحتوي أيضًا على 10 كاميرات موضوعة داخل وخارج الجهاز إلى جانب شاشات عالية الدقة على الإطلاق في سماعة رأس.

ويحتوي الجهاز على نظام تشغيل يسمى RealOS الذي يتميز بإصدارات الواقع المختلط لتطبيقات آبل الشهيرة مثل الرسائل و فيس تايم

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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