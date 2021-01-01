تفتتح Xiaomi العام الجديد بهاتف منافس سعره 80 يورو!

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صورة الخبر: Xiaomi
Xiaomi

كشفت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث الهواتف الذكية المتوسطة الفئة من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف Xiaomi Poco C50 الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.9/76.8/9.1) ملم، وزنه 192 غ.

أما شاشته فجاءت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 ، ومعالج Mediatek MT6761 Helio A22، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 2 و3 غيغابايت، وذواكرداخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (8+0.8) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

المصدر: روسيا اليوم

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