يكشف خبير أمن معلومات الطرق الجديدة لاختراق الحسابات الشخصية على السوشيال ميديا

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كشف أحمد طارق خبير أمن المعلومات، طرق الأساليب الجديدة لاختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.



وحذر «طارق» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «دي إم سي»، من الدخول على لينك وهمي، مما يتطلب التفريق بين الروابط العادية والروابط الوهمية.



وأوضح أنه يمكن استخدام بعض البرامج عن طريق جوجل للتأكد من حقيقة روابط الصفحات المنتشرة على السوشيال ميديا، مثل «firustotal»، لأن هناك أكثر من 500 صفحة مزورة ، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، وهذه الصفحات المزورة تقوم باختراق الحسابات في حالة عدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

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وأكد أن حماية خصوصية حساب المستخدم لا تعني فقط وضع كلمة مرور قوية، لأن زيارة مثل هذه الصفحات الإلكترونية تسمح لصاحبها باختراق الحساب والتعرف على كلمة المرور.ونصح باستخدام كلمات مرور غير موحدة لجميع الحسابات، والكشف عن الأجهزة التي تفتح الحساب الخاص بك على جميع المنصات من خلال ضبط الحساب، للتأكد من عدم وجودة وحدة دخول غير الجهاز الشخصي للمستخدم.كذلك نصح بالتأكد من المصداقية الثنائية من خلال ربط كل الحساباب الشخصية بتطبيق «authy»، لأن هذه الخطوة تأمن الحساب بنسبة كبيرة لافتًا إلى أن ربط الحسابات برقم الموبايل أمر غير كافي.