يكشف خبير أمن معلومات الطرق الجديدة لاختراق الحسابات الشخصية على السوشيال ميديا

كشف أحمد طارق خبير أمن المعلومات، طرق الأساليب الجديدة لاختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
وحذر «طارق» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «دي إم سي»، من الدخول على لينك وهمي، مما يتطلب التفريق بين الروابط العادية والروابط الوهمية.
وأوضح أنه يمكن استخدام بعض البرامج عن طريق جوجل للتأكد من حقيقة روابط الصفحات المنتشرة على السوشيال ميديا، مثل «firustotal»، لأن هناك أكثر من 500 صفحة مزورة ، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، وهذه الصفحات المزورة تقوم باختراق الحسابات في حالة عدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.
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