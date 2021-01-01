تنفصل مركبة Dragon عن المحطة الفضائية وتتجه نحو الأرض

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cargo Dragon 2 انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة "نجحت مركبة Cargo Dragon 2 التابعة لشركة سبيس إكس بالانفصال عن المحطة الفضائية الدولية، واتجهت نحو الأرض"
وأضاف البيان: "المركبة انفصلت عن المحطة يوم الاثنين تمام الساعة 17:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (يوم الثلاثاء، 10 يناير الجاري، في تمام الساعة 01:05 بتوقيت موسكو)، ومن المتوقع أن تصل إلى الأرض في 11 يناير الجاري لتهبط قرب سواحل فلوريدا، حاملة على متنها عينات ومواد من التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة".
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