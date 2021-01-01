تنفصل مركبة Dragon عن المحطة الفضائية وتتجه نحو الأرض

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cargo Dragon 2 انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "نجحت مركبة Cargo Dragon 2 التابعة لشركة سبيس إكس بالانفصال عن المحطة الفضائية الدولية، واتجهت نحو الأرض"

وأضاف البيان: "المركبة انفصلت عن المحطة يوم الاثنين تمام الساعة 17:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (يوم الثلاثاء، 10 يناير الجاري، في تمام الساعة 01:05 بتوقيت موسكو)، ومن المتوقع أن تصل إلى الأرض في 11 يناير الجاري لتهبط قرب سواحل فلوريدا، حاملة على متنها عينات ومواد من التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة".

وكانت Cargo Dragon 2 قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في 27 نوفمبر الماضي، وحملت إلى إليها نحو طنين من الحمولة التي شملت مواد غذائية، ومواد وأدوات لإجراء التجارب العلمية.

وتعتمد الولايات المتحدة حاليا نوعين من المركبات لشحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هما مركبات Cargo Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس" والتي تستخدم عدة مرات، ومركبات Cygnus التي توصل البضائع إلى المحطة وتعود نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.

المصدر: روسيا اليوم

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