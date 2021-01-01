تسجل بنتلي أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال 2022

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بنتلي

تستمر بنتلي بتسجيل مبيعات سنوية قياسية عاماً وراء عام رغم الضغوط التي تمر بها صانعات السيارات وانقطاع سلاسل التوريد العالمية، لتسجل بنتلي مبيعات إجمالية 15,174 سيارة خلال 2022 بزيادة 4% مقارنة بـ 2021.

وتستمر بنتلي بنتايجا بكونها السيارة الأعلى مبيعاً في مجال بنتلي، لتمثل وحدها 42% من مجمل مبيعات العلامة البريطانية، وهي زيادة من 40% من مجمل المبيعات في 2021.

ثاني أعلى موديل مبيعاً في مجال بنتلي هو كونتيننتال GT وGT كشف، والذي مثل 30% من مجمل المبيعات، وبالأخص فئة GT سبيد عالية الأداء، واكتملت مبيعات العلامة بموديل فلاينج سبير، خاصة الفئة الهجينة الجديدة للسيارة.

المناطق الأعلى مبيعاً لبنتلي

ومرة أخرى كانت أمريكا الشمالية والجنوبية هي المنطقة الأعلى مبيعاً لبنتلي لتمثل 28% من مجمل المبيعات العالمية، متبوعة بالصين وأوروبا والشرق الأوسط.

مبيعات بنتلي في الشرق الأوسط تحسنت بـ 6% العام الماضي، كما تحسنت مبيعاتها في شرق آسيا بالمجمل بحوالي 23%، وأشارت بنتلي إلى شعبية موديلاتها الهجينة وموديلات مولينر الخاصة والتي ساهمت في دعم المبيعات ووصولها للمستويات القياسية الجديدة.

المصدر: المربع نت

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