تسجل بنتلي أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال 2022

تستمر بنتلي بتسجيل مبيعات سنوية قياسية عاماً وراء عام رغم الضغوط التي تمر بها صانعات السيارات وانقطاع سلاسل التوريد العالمية، لتسجل بنتلي مبيعات إجمالية 15,174 سيارة خلال 2022 بزيادة 4% مقارنة بـ 2021.
وتستمر بنتلي بنتايجا بكونها السيارة الأعلى مبيعاً في مجال بنتلي، لتمثل وحدها 42% من مجمل مبيعات العلامة البريطانية، وهي زيادة من 40% من مجمل المبيعات في 2021.
ثاني أعلى موديل مبيعاً في مجال بنتلي هو كونتيننتال GT وGT كشف، والذي مثل 30% من مجمل المبيعات، وبالأخص فئة GT سبيد عالية الأداء، واكتملت مبيعات العلامة بموديل فلاينج سبير، خاصة الفئة الهجينة الجديدة للسيارة.
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