تشوق شيفروليه لكورفيت اي راي هايبرد الجديدة كلياً وتؤكد موعد التدشين

ليس سراً أن شيفروليه تعمل على تطوير نسخة هايبرد جديدة لكورفيت C8 بنظام دفع كلي لأول مرة في تاريخ السيارة الأيقونية، والآن كشفت العلامة عن فيديو تشويقي جديد لها وأكدت على موعد تدشينها يوم 17 يناير، 2023.
من الجدير بالذكر أن صور السيارة تسربت بالفعل مسبقاً من موقع الشركة، ولكن لم تتضح المواصفات الميكانيكية أو أرقام الأداء للسيارة وإن تأكدنا من اسم النسخة الهجينة الجديدة “اي راي E-Ray”.
كما تأكدنا أن كورفيت هايبرد الجديدة ستقتبس بعض ملامح تصميمها من فئة كورفيت Z06، خاصة فتحات الهواء الجانبية والهيكل الأعرض بعض الشيء، وستأتي السيارة بأربعة أنابيب عادم خلفية، مع بعض اللمسات الحصرية للمقدمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!