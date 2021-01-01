تشوق شيفروليه لكورفيت اي راي هايبرد الجديدة كلياً وتؤكد موعد التدشين



كورفيت اي راي هايبرد كورفيت اي راي هايبرد

ليس سراً أن شيفروليه تعمل على تطوير نسخة هايبرد جديدة لكورفيت C8 بنظام دفع كلي لأول مرة في تاريخ السيارة الأيقونية، والآن كشفت العلامة عن فيديو تشويقي جديد لها وأكدت على موعد تدشينها يوم 17 يناير، 2023.



من الجدير بالذكر أن صور السيارة تسربت بالفعل مسبقاً من موقع الشركة، ولكن لم تتضح المواصفات الميكانيكية أو أرقام الأداء للسيارة وإن تأكدنا من اسم النسخة الهجينة الجديدة “اي راي E-Ray”.



كما تأكدنا أن كورفيت هايبرد الجديدة ستقتبس بعض ملامح تصميمها من فئة كورفيت Z06، خاصة فتحات الهواء الجانبية والهيكل الأعرض بعض الشيء، وستأتي السيارة بأربعة أنابيب عادم خلفية، مع بعض اللمسات الحصرية للمقدمة.

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وضعية القيادة الصامتة أو “التسلل” الجديدةكما ظهرت لمحات من داخلية السيارة وتقنياتها، بما يشمل وضعية قيادة جديدة باسم التسلل Stealth، وهي غالباً وضعية القيادة الصامتة بالمحرك الكهربائي فقط على المحور الأمامي، ما سيجعلها أول كورفيت بنظام دفع أمامي في هذه الحالات.وأشارت التقارير إلى استلام كورفيت اي راي هايبرد لمحرك كهربائي لتحريك المحور الأمامي ومحرك 6.2 لتر 8 سلندر القياسي بقوة 495 لتحريك العجلات الخلفية، مع توقعات بارتفاع القوة الإجمالية للسيارة إلى 650 حصان، وسنعلم المزيد عنها خلال الأيام القادمة.