لكزس is ستاندرد 2023.. التصميم والسعر

لكزس is التي يطلق عليها ارنوب متوفرة لسنة الموديل 2023 في السعودية من خلال الوكيل الرسمي شركة عبداللطيف جميل للسيارات.. وحاليًا تتوفر في فئة ستاندرد، إليكم أهم المعلومات عن التجهيزات والمحرك والسعر.



خارجية لكزس is



من ناحية التصميم الخارجي تتميز لكزس is بالهيئة الرياضية الديناميكية والملامح الأمامية الجريئة والخلفية الرياضية مع سقف منحدر بشدة؛ فيلائم التصميم العام المنخفض حجمها المدمج ويمنحها الرياضية المحببة لغالبية محبي لكزس. وتأتي مع إضاءة أمامية بعدسة واحدة وجنط 18 بوصة وفتحة سقف. ويبلغ طول السيارة 4.71 متر.

داخلية لكزس isبالانتقال إلى داخل لكزس is تحصل على التكنولوجيا الأساسية لسيارة حديثة وبعض الإضافات العملية التي تميز لكزس وتويوتا بما فيها الأزرار العادية سهلة الاستخدام للتحكم في أنظمة السيارة إلى ستارة خلفية أوتوماتيكية. وتأتي المقاعد والمقود بكسوة من الجلد الصناعي.ومن الناحية التكنولوجية فإن الشاشة الأساسية مقاس 10.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو للحصول على ميزة الملاحة أو الترفيه من التطبيقات الأخرى، وتتكامل الشاشة مع نظام صوت راقي من لكزس من 10 سماعات. ويأتي مكيف الهواء أوتوماتيكي مع تحكم مستقل للسائق عن الراكب الأمامي، وتوجد فتحات تهوية خلفية للصف الثاني.المحرك وأنظمة السلامةتستمد لكزس is ستاندرد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بنزين تيربو يستخدم وقود 95 فيخرج قوة 241 حصان عند 5,800 لفة في الدقيقة وعزم دوران 350 نيوتن متر عند 4,400 دورة في الدقيقة. يأتي المحرك مقترن بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك، موجه إلى نظام دفع خلفي.ومن أنظمة السلامة نظام مثبت السرعة والحساسات الأمامية والخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية إلى جانب الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي والستائر الهوائية الجانبية.سعر لكزس is 2023تتوفر لكزس is 2023 في السعودية من خلال شركة عبداللطيف جميل للسيارات بفئة ستاندرد وحدها حسب المعروض على موقع لكزس الإلكتروني وهي فئة AA Elegant بسعر 187,174 ريال.