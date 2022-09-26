انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 11-1-2023 بمنتصف التعاملات

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صورة الخبر: الدولار
الدولار

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 يناير، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ32 جنيها، ويتوقع أن يشهد الدولار تحركًا على مدار اليوم، بينما استقر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري ليسجل 27.63 جنيه للشراء و27.7 جنيه بيع.

يستعرض «المصري اليوم»، في السطور التالية، آخر تحديثات سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم الأربعاء 11 يناير خلال منتصف التعاملات، بعد آخر ارتفاع شهده الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير 2023
سعر الدولار اليوم في مصر بعد آخر ارتفاع

سجل سعر الدولار اليوم في مصر انخفاض بقيمة جنيهان داخل البنوك المصرية، وجاء آخر ارتفاع في الأخضر صباح اليوم، على إثر قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وذلك في آخر اجتماع للجنة السياسية النقدية عام 2022.

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 31.8 جنيه شراء و31.9 جنيه بيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير مقابل الجنيه 31.8 جنيه شراء و31.9جنيه بيع.

الدولار الآن في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قيمة سعر 31.6 جنيه شراء و31.7 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي.

المصدر: المصرى اليوم

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