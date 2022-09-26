انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 11-1-2023 بمنتصف التعاملات

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 يناير، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ32 جنيها، ويتوقع أن يشهد الدولار تحركًا على مدار اليوم، بينما استقر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري ليسجل 27.63 جنيه للشراء و27.7 جنيه بيع.
يستعرض «المصري اليوم»، في السطور التالية، آخر تحديثات سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم الأربعاء 11 يناير خلال منتصف التعاملات، بعد آخر ارتفاع شهده الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير 2023
سعر الدولار اليوم في مصر بعد آخر ارتفاع
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