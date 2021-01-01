رئيس لجنة الحكام السابق .. يفتح النار على كلاتنبرج

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صورة الخبر: كلاتنبرج
كلاتنبرج

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، أن الإنجليزي مارك كلاتنبرج، لم يؤد دوره في إعداد الحكام نهائيًا، مشددا على أنه لم يلق محاضرة واحدة للحكام منذ تعيينه.

وقال عبد الفتاح فى برنامج «فى الملعب وانت سايق»، على إذاعة «ميجا إف إم»: «أنصح اتحاد الكرة بأن يهتموا بالتحكيم المصري قبل تدميره وأنا لا أريد أى منصب ولكن أتحدث من أجل المصلحة فقط وأريد إصلاح وتطوير التحكيم».

وأضاف: «اتحاد الكرة قام بتعيين كلاتنبرج من أجل تخفيف الأخطاء لكن منذ قدومه وأخطاء الحكام أصبحت أكثر وهناك كوارث تحكيمية والحكم الإنجليزي ليس خبيرا فى التحكيم ولا ينطبق عليه مواصفات الخبير والمعايير المنصوص عليها فى الاتحاد الدولي لكرة القدم».

على جانب أخر، أكد عصام عبد الفتاح، أنه لن يعود مرة أخرى إلى تولى أى مهمة رسمية فى التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الفتاح: «هناك العديد من الأشياء الغريبة تحدث فى ملف إدارة اتحاد الكرة، ولن أعود إلى التحكيم المصري ولكن يجب أن نهتم بالتحكيم أكثر من ذلك».

وأضاف: «اتحاد الكرة يتخوف من أندية بعينها بسبب التحكيم وهذا لا يحدث فى الدول الأخرى، وهناك من يريد تدمير التحكيم بسبب أهوائها».

المصدر: elbalad

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