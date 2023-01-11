هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023..اشتروا بسرعة..



سعر الذهب سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023، في مصر تراجعًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين، بشكل سريع ومُتتالٍ.



وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب يشهد حالة من التراجع في الوقت الحالي، بعد فترة من التذبذب في الأسعار، موضحًا أن هذه طبيعة أسعار الذهب، خاصة أنه سلعة عالمية وليست محلية، ومصر سوق مفتوحة على الخارج، متابعًا أن مصر تتأثر مباشرة بأي هبوط أو ارتفاع في كل العالم بخصوص أسعار الذهب.



ونصح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، المقبلين على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم "روحوا اشتروا بسرعة".

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سعر الذهب اليوموعالميًا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1875.01 دولار للأونصة، فيما تراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 1876.5 دولار للأونصة.ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشتمل أيضًا على أسعار الدولار وأسعار العملات العربية بالإضافة إلى أسعار السلع.سعر الذهب عيار 12سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 لأقل سعر اليوم للبيع 980 جنيهاً، وللشراء 991 جنيهًاسعر الذهب عيار 14ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1,143 جنيهًا وللشراء 1,157 جنيهًاسعر الذهب عيار 18وسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجّل 1,470 جنيها للبيع وللشراء 1,487 جنيهًا..الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24 بيع 1,960 شراء 1,983أسعار الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,797 شراء 1,818عيار 21 بيع 1,715 شراء 1,735عيار 18 بيع 1,470 شراء 1,487عيار 14 بيع 1,143 شراء 1,157عيار 12 بيع 980 شراء 991الاونصة بيع 60,956 شراء 61,667الجنيه الذهب بيع 13,720 شراء 13,880الكيلو بيع 1,960,000 شراء 1,982,857سعر الذهب عيار 21ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 1,715 جنيهًا للبيع و1,735 جنيهًا للشراء .سعر الذهب عيار 22وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 1,797 جنيهًا للبيع وللشراء 1,818 جنيهاً.سعر الذهب عيار 24فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم 1,960 جنيهًا للبيع و1,983 جنيها للشراء.