مقابل كبير .. شروط فيوتشر لبيع عمر كمال إلى الأهلي



عمر كمال عمر كمال



يواصل النادى الأهلي اتصالاته ومفاوضاته المستمرة مع نادي فيوتشر من أجل إنهاء التعاقد مع الظهير الأيمن للفريق عمر كمال عبدالواحد، لاعب المنتخب الوطني، في ظل إصرار المدرب السويسري مارسيل كولر على التعاقد مع اللاعب.



وأكد مصدر لصدى البلد داخل نادي فيوتشر، أن الأهلى عرض أكثر من لاعب على مسئولي نادي فيوتشر من أجل الحصول على خدمات عمر كمال عبدالواحد، إلا أن إدارة فيوتشر ترغب في تحصيل مقابل مادي مجزٍ من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في الفريق.



وطلب نادي فيوتشر الحصول على 30 مليون جنيه بالإضافة لاستغناء الأهلي عن كريم نيدفيد نهائياً وإعارة أحد لاعبي الأهلي في مركز الظهير الأيمن؛ لتعويض رحيل عمر كمال في الوقت الراهن، وهو ما لم توافق عليه إدارة الأهلي في ظل رغبتها بإبرام صفقات تبادلية دون دفع مقابل مادي نهائياً.

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ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الخميس، على استاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.