طريقة تحضير السوسيس في المنزل



السوسيس السوسيس

يعد السوسيس من الأكلات المميزة التي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق المميزة والمختلفة، ويفضله العديد من الأطفال، ولذلك يفضل تحضيره في المنزل.



مقادير السوسيس

كيلو إلا ربع لحم مفروم

ملعقة صغيرة مستردة

2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة فلفل

2 ملعقة صغيرة بابريكا

1ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

ملعقة صغيرة زيت ذرة

1 ملعقة كبيرة دقيق أبيض أو يمكن استخدام الجيلاتين أو النشا بدلًا من الدقيق



خطوات تحضير السوسيس

ضعي كل المكونات في الكبة وقومي بفرمها حتى يصبح الخليط ناعما.

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افردي ورقة فويل ونفرد عليها ورقة زبدة.قطعي الخليط الى أصابع على ورق الزبدة الغذائي ويكون طوله على حسب الرغبة.لفي ورق الزبدة والفويل حول قطعة السوسيس من الجهتين، ونغلقها جيدًا حتى تكون فارغة من الهواء.نحضر حلة بها ماء وملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، ونضعها على نار متوسطة حتى تغلي، ثم نضع قطع السوسيس الملفوف بورق الفويل وورق الزبدة ونتركه نصف ساعة حتى ينضج.تأكدي من نضج السوسيس بغرس خلة إذا خرجت نظيفة نعرف من ذلك أنه نضج.انزعي ورق الفويل ونترك ورق الزبدة الغذائي حول قطع السوسيس.