طريقة تحضير السوسيس في المنزل

يعد السوسيس من الأكلات المميزة التي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق المميزة والمختلفة، ويفضله العديد من الأطفال، ولذلك يفضل تحضيره في المنزل.
مقادير السوسيس
كيلو إلا ربع لحم مفروم
ملعقة صغيرة مستردة
2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة فلفل
2 ملعقة صغيرة بابريكا
1ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
ملعقة صغيرة زيت ذرة
1 ملعقة كبيرة دقيق أبيض أو يمكن استخدام الجيلاتين أو النشا بدلًا من الدقيق
خطوات تحضير السوسيس
ضعي كل المكونات في الكبة وقومي بفرمها حتى يصبح الخليط ناعما.
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