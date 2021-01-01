5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية..يتجاهلها الملايين..



السكتة الدماغية السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ مما يحرم أنسجة الدماغ من الأكسجين الضروري جدًا والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى، مما يتسبب في موت خلايا الدماغ في غضون دقائق، وتعتبر السكتة الدماغية هي حالة طوارئ طبية، والعلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوّية والأهمية، حيث يمكن من خلاله تقليل الأضرار للدماغ ومنع المضاعفات المحتملة بعد السكتة، وبحسب موقع هيلث، غالبًا ما توصف السكتات الدماغية بأنها حالات طارئة تأتي من العدم، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض التحذير في وقت يسبق السكتة الدماغية.



وفقا لموقع هيلث غالبًا ما يتم وصف السكتات الدماغية على أنها حالات طارئة تظهر من العدم ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من علامات التحذير في الوقت الذي يسبق السكتة الدماغية.



في حين أن الأعرض لا تدوم سوى بضع دقائق ولا تسبب ضررًا دائمًا، إلا أنها يمكن أن تكون علامة تحذير على احتمال حدوث سكتة دماغية "في المستقبل".

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يمكن أن تعكس أعراض ما قبل السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية الفعلية، بما في ذلك:ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين، بشكل عام في جانب واحد من الجسمكلام مشوشفقدان البصر المؤقت أو الرؤية المزدوجة في إحدى العينين أو كلتيهماالدوخة والدوارفقدان التوازن أو تنسيق حركات الجسم.يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الأعراض المبكرة التي تنبههم إلى حدوث سكتة دماغية قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطيرة.تشير الأبحاث إلى أن 43 بالمائة من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراضها قبل أسبوع من إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة.تشمل العلامات الأخرى التي قد تواجهها قبل السكتة الدماغية الصداع أو التنميل أو الوخز.أسباب ظهور العلامات المبكرة للسكتة الدماغيةتظهر السكتة الدماغية عندما تمنع الجلطة الدموية إمداد الدم إلى جزء من الدماغ، فإن هذا الانسداد يكون مؤقتًا فقط وهذا هو السبب في أنك لن ترى الأعراض إلا لدقائق.على الرغم من أن أعراض السكتة الدماغية الصغيرة عادة ما تكون قصيرة العمر وتستمر بشكل عام فقط لمدة تتراوح من دقيقة إلى خمس دقائق، فمن المهم أن يراها الطبيب فورًا من أجل التشخيص والعلاج الفوري للوقاية من ضربة كاملة.كيفية منع السكتة الدماغيةيمكن أن تكون تعديلات أسلوب الحياة فعالة جدًا في تجنب السكتات الدماغية، لذا يوصي باتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف، بما في ذلك الكثير من الفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.من المهم أيضًا عدم المبالغة في تناول الملح، لأن التوابل الشائعة هي السبب الوحيد "الأكبر" لارتفاع ضغط الدم، وهو نذير للسكتات الدماغية.علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد أيضًا الإقلاع عن التدخين وتقليل الكحول وممارسة الرياضة.