يلتقط تلسكوب هابل صورة عن أقدم النجوم في الكون



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أظهرت صورة جديدة من تلسكوب هابل الفضائي "بحرا" من النجوم بالقرب من مركز درب التبانة، هو عبارة عن عنقود نجمي كروي قديم.



ويقول العلماء إن النجوم في هذه الصورة يبلغ عمرها نحو 12 مليار سنة – ما يجعلها من أقدم النجوم في الكون.



Sparkling Hubble Space Telescope photo shows ancient globular cluster near Milky Way's heart HTTPS://T.CO/BB2XLBAYFS PIC.TWITTER.COM/YQTC5PBIUW

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والعنقود النجمي الضخم، والذي يعرف بالتجمع النجمي الكروي أو العنقود النجمي المغلق، يسمى Pismis 26.وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى عالمة الفلك باريس بيشميش (Paris Pismis)، التي اكتشفت العناقيد النجمية في مرصد Tonantzintla في المكسيك منذ أكثر من 60 عاما.وتأخذ النجوم في Pismis 26 بنية شبه كروية، ويبدو أن العنقود يحتوي على نجوم حمراء في الغالب، مع وجود القليل من النجوم الزرقاء الساطعة على طول الحواف. وتعود هذه الألوان جزئيا إلى عمر العنقود الذي يقدر بنحو 12 مليار سنة، ما يعني أنه يحتوي على العديد من أقدم النجوم في مجرتنا، إن لم يكن في الكون.ومن المحتمل أن تكون هذه النجوم ذات اللون الأحمر أقدم بكثير من تلك ذات اللون الأزرق الساطع التي تعد نموذجية للنجوم الكبيرة والشابة السريعة الاحتراق والتي تموت مبكرا، أو النجم الأصفر الذي يمتد على الخط الفاصل بين الاثنين.والعنقود أيضا شديد الفلزات، ما يعني أن نجومه تحتوي على مستويات أعلى من العناصر أثقل من الهيدروجين والهيليوم من النجوم مثل الشمس.وعلى وجه الخصوص، يعتقد العلماء أن هذه النجوم غنية بالنيتروجين، ما يشير أيضا إلى أن تعداد نجوم العنقود الكروي يمتد إلى مجموعة من الأعمار، وفقا لبيان ناسا.بالإضافة إلى ذلك، يأتي جزء من تلوين العنقود من ظاهرة تُعرف باسم الاحمرار، وهي نتيجة للغبار النجمي الكثيف الذي يحجب الضوء الأزرق ذا الموجة القصيرة بينما يسمح بمرور الضوء الأحمر ذي الموجة الأطول بسهولة أكبر.