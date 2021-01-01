تقرير صادر عن الأمم المتحدة: طبقة الأوزون تلتئم ببطء

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كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن الحظر الذي فرض في الثمانينيات يساعد في التئام طبقة الأوزون على الأرض.



تحمينا طبقة الأوزون من الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة من الشمس والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد ، بما في ذلك حروق الشمس وحتى سرطان الجلد.



إنها طبقة طبيعية من الغاز تقع في الستراتوسفير - الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض - والتي بدأت في النضوب في السبعينيات ، مع اكتشاف ثقب كبير في الطبقة فوق القارة القطبية الجنوبية من قبل العلماء في عام 1985.

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أدى ذلك إلى اتفاقية دولية في عام 1987 تسمى بروتوكول مونتريال ، تحظر استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسمى مركبات الكربون الكلورية فلورية الموجودة في رذاذ مزيل العرق والرغوة العازلة وتكييف الهواء.كشفت الأمم المتحدة ، أن هذا الاتفاق ساعد طبقة الأوزون على التعافي بوتيرة من شأنها أن تصل الطبقة بين المناطق القطبية إلى مستويات ما قبل 1980 بحلول عام 2040.قال العلماء إن الانبعاثات العالمية لـ CFC-11 قد انخفضت منذ عام 2018 بعد أن زادت لعدة سنوات.وجد التقييم أن مساحة ثقب الأوزون التي تبلغ مساحتها 8.91 مليون ميل مربع فوق القارة القطبية الجنوبية ستغلق بحلول عام 2066 وستعود طبقة الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي إلى وضعها الطبيعي بحلول عام 2045.على الرغم من أن أحوال الطقس في الستراتوسفير الأكثر دفئًا من المتوسط ??قد قللت من استنفاد الأوزون خلال العامين الماضيين ، إلا أن مساحة ثقب الأوزون الحالية لا تزال كبيرة مقارنة بالثمانينيات - عندما تم اكتشاف استنفاد طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية لأول مرة.في السبعينيات ، تم الاعتراف بأن مركبات الكربون الكلورية فلورية تدمر الأوزون في الستراتوسفير.قال بيتيري تالاس، أستاذ الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في بيان لها: "إن نجاحنا في التخلص التدريجي من المواد الكيميائية التي تتغذى على طبقة الأوزون يوضح لنا ما يمكن وما يجب فعله - على وجه السرعة - للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والحد من الاحتباس الحراري الغازات وبالتالي الحد من زيادة درجة الحرارة".