خلال ساعات .. أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات l فيديو

الأرصاد توجه نداءً عاجلا.. كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 الساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المُذاع عبر فضائية “تن”، إن الأيام القادمة ستشهد استمرارا في فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية تشهد استقرارًا تامًاعلى أغلب أنحاء الجمهورية.
نداء عاجل من الأرصاد
وأكدت “غانم” أن فرص الأمطار اليوم تنحصر فقط في السواحل الشمالية الغربية، وهي أمطار خفيفة خلال فترة النهار، ولكن مع دخول فترة المساء تتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية، لافتة إلى أن الأمطار خلال فترة المساء ستزيد من الخفيفة لـ متوسطة، ومع دخول ساعات الليل وحتى صباح يوم الخميس ستكون الأمطار متوسطة رعدية على محافظات السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.
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