تضبط التهرب الجمركي عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسجائر

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تمكن رجال الادارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان المدير العام بالتنسيق مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق من ضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسجائر الإلكترونية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وبناءً على معلومات سرية واردة مفادها قيام المدعو س . م . م بالإتجار في أصناف غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ودون الحصول علي الموافقات اللازمة من جهات العرض للإفراج عن هذه الأصناف.



وتم تشكيل لجنة جمركية من حسن فكري مدير الادارة وعمرو عبد الحفيظ وحازم نصير ومحمد عوض ومحمود الصاوي رؤساء الأقسام بالإدارة وعمل كمين وضبط المتهم بحوزته 660 هاتف محمول و739 ساعة ذكية و1180 سيجارة إلكترونية 144 بوردة .

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وبلغ اجمالي المستحقات الجمركية 4 مليون و353 ألف جنيه .وقرر عبد الناصر محمد رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 3 لسنة 2023 تحريات وضبط ، وتقدم بطلب للتصالح وقام بسداد مبلغ 100 ألف جنيه بالقسيمة رقم 23338 فى 2023/1/9 وجاري سداد باقي المستحقات الجمركية .ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس المصلحة والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة الحمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .