يقتحم زبون غاضب فندقاً بسيارته

اقتحم زبون غاضب أحد فنادق شنغهاي بسيارته، ما أحدث فوضى في المدخل من دون تسجيل أي إصابة، وذلك بعد مشادة كلامية بينه وعدد من الموظفين في شأن فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به.
وانتشر في مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر سيارة بيضاء اللون يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق "سنترال هوتيل" في شنغهاي قبل أن يدخل البهو.
ويُسمع في مقاطع الفيديو عددًا من الزبائن يقولون "أصيب بالجنون"، تزامناً مع تدمير السائق كل ما يظهر أمامه.
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