خادمة تحاول الانتحار بمنزل رجل أعمال شهير .. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › خادمة تحاول الانتحار بمنزل رجل أعمال شهير .. فيديو

صورة الخبر: خادمة تحاول الانتحار
خادمة تحاول الانتحار

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لقفز فتاة من الطابق الرابع بأحد العقارات بمحافظة الغربية، مؤكدين أن قوات الحماية المدنية تدخلت لإنقاذها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا من القوة الأمنية المكلفة بالمرور بشوارع مدينة طنطا وعدد من المارة بمحاولة فتاة القفز من الطابق الرابع من شقة بإحدى العقارات السكنية بمدينة طنطا، انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لإنقاذ الفتاة وانتشالها قبل سقوطها.

وتبين أن الفتاة في العقد الثالث من عمرها وتعمل خادمة وكانت تحاول الهرب من الشقة السكنية التي تعمل بها والمملوكة لرجل أعمال شهير يمتلك شركة سياحية كبيرة بالمدينة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

https://www.dailymotion.com/video/x8h3xmf#tab_embed

المصدر: فيتو

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خادمة تحاول الانتحار بمنزل رجل أعمال شهير .. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19437

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager