التقديم للدراسات العليا .. تكنولوجيا حلوان علن فتح باب حتي نهاية الشهر

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم والقبول للدراسات العليا بالكلية الكترونيا ، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.
وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية خلال الأعوام السابقة ومنذ فتح باب التقديم للدراسات العليا تمت بها العديد من مناقشات الماجستير والدكتوراه وفتحت أفاق جديدة للطلاب للتفوق.
وصرح لطفي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن طريقة التقديم للدراسات العليا يتم عن طريق الدخول على الموقع الكترونيا للتسجيل للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، وانه قد تقرر فتح باب للتقديم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 وذلك في الفترة من 1 ينايرو نهاية الشهر للتخصصات التالية :
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