فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها

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صورة الخبر: الحرنكش
الحرنكش

يعتبر الحرنكش -المعروف أيضًا باسم التوت الذهبي- من الفواكه التي تظهر في فصل الشتاء، ويتميز بمذاقه اللذيذ المشابه للمانجو والأناناس ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

و نستعرض فوائد الحرنكش أو التوت الذهبي للجسم وطريقة تناوله بشكل صحي، وفقًا لموقعي "Healthline" و"WebMD".

1- يتمتع بالعديد من الخصائص والفوائد المذهلة للجسم حيث عرف منذ القدم بفوائده العلاجية كمقوي لجهاز المناعة والجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية والتي تفيد الجسم.

2- يحتوي الحرنكش على البروتينات والفيتامينات والكالسيوم والفسفور والحديد والزنك، ولم يقتصر استعمال الحرنكش على الجانب الغذائي فقط بل استخدم في الطب البديل منذ قديم الزمن.

3- يستعمل الحرنكش داخل المطبخ فهو يدخل في تحضير السلطات وكذلك المعجنات والكيك والحلويات وأيضا يدخل في صناعة العصائر والمربى.

4- اشتهر استخدام الحرنكش للمساعدة على ضبط مرض السكري، فهو لا يحتوي على كل من الصوديوم والكوليسترول، وهي منخفضة المؤشر الجلايسيمي، إذا تعد خيارًا جيدة لمرضى السكري.

5- تحتوي ثمار الحرنكش على ألياف هائلة قابلة للذوبان مثل الفركتوز والتي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر، ويمكن أن يساعد الحرنكش في خفض مستويات السكر في الدم.
6- يساهم على تحفيز البنكرياس لإنتاج مزيد من الأنسولين في الدم ولكن يجب استشارة الطبيب للتأكد من أنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم.

7- يحتوي الحرنكش على الكثير من المواد الطبيعية و التي تساهم في خفض مستوى سكر الدم بنسبة 40% و تعتبر تلك النسبة طبيعية لجميع الأفراد.

المصدر: موقعي "Healthline" و"WebMD".

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