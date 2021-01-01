توزيع أسئلة امتحان ممسوحة على طلاب ثانية إعدادي في القاهرة



أسئلة امتحان ممسوحة أسئلة امتحان ممسوحة



عبر أولياء أمور طلاب مدرسة مدرسة خالد بن الوليد بمحافظة القاهرة عن استياءهم الشديد من سوء طباعة امتحانات نصف العام 2023 حيث فوجئ اليوم طلاب الصف الثاني الاعدادي بمدرسة خالد بن الوليد التابعة لادارة الخليفة والمقطم التعليمية بمحافظة القاهرة ، بأن امتحان اللغة العربية مطبوع بحبر خفيف جدا



ونشر أولياء الامور صورة الامتحان وعلقوا ساخرين : حد شايف حاجة !



وتفاعل متابعو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع الصورة المتداولة بعدد من التعليقات الساخرة ، حيث قالت ايمان نجيب : هما غسلوا الورق قبل ما يوزعوه ؟

قد يعجبك أيضا...

وقالت فاطمة حسن : ده علشان يختبر الطالب أنه يعرف يلقط السؤال من غير ما يكون مكتوب أصلاوقالت سامية خليفة: ده اختبار نظر ، وقالت سمر حسين : بيوفروا في الحبرعلى جانب آخر، أكد ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه تلقى عدة شكاوى بشأن امتحانات نصف العام 2023 اليوم، الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023.وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن “عددا من محافظات الجمهورية شهدت انطلاق امتحانات صفوف النقل لطلاب المدارس لنصف العام الدراسي، وقد رصدنا عدة شكاوى من جانب أولياء الأمور من صعوبة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي في إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، خاصة في مدرسة المروة الرسمية”.وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: “الشكاوى تؤكد وجود أسئلة جديدة لم يتدرب الطلاب عليها، بالإضافة لوجود أسئلة مبهمة، على حد قولهم”.وأوضحت أن “إحدى أولياء أمور تلاميذ المدرسة المذكورة استغاثت قائلة: الامتحانات صعبة جدا، مفيش عيل طلع مبسوط وكله طالع معيط، يعني إيه طفل في رابعة ابتدائي يشيل هم كده؟ ده اختبار ذكاء مش اختبار دراسي، دي امتحانات في مستوى الطالب العبقري”.