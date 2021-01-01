منعا للتزاحم والتكدس.. تجارة حلوان توزيع الطلاب على 3 أيام لأداء امتحانات منتصف العام

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صورة الخبر: تجارة حلوان
تجارة حلوان

تواصل كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

صرحت الدكتورة أمانى فاخر، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، لـ"صدى البلد"، بأنه يؤدي الامتحانات بالكلية ما يقرب من 40 ألف طالب، ويتم توزيع الطلاب بالكلية على 3 أيام للامتحانات، وعلى فترات لتوزيع الطلاب ومنع الزحام والتكدس أمام اللجان.
وأضافت أنه يؤدي الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان بالزمالك اختبارات الفصل الدراسي الأول بـ 5 برامج دراسية سواء البرامج الخاصة أو الدراسات العليا وتعقد على مدار أسبوع.
وكشفت عميد كلية التجارة جامعة حلوان، عن أن الامتحانات بالكلية تعقد بنظام البابل شيت فيما عدا بعض المواد ببعض الشعب التي تتطلب طبيعة الدراسة بها أن تكون أسئلة الامتحانات بنظام الأسئلة المقالية.

و تطبق جامعة حلوان خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول قواعد و محظورات المجلس الاعلى للجامعات للحد من ظاهرة الغش و الشغب حرصا على توفير عملية تعليمية سليمة للطلاب و اهم هذه المحظورات :

غلق الموبايل باللجان
الالتزام بمواعيد الامتحانات
زيادة عدد الملاحظين والمراقبين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو المراقبين لضبط اللجان ومنع حدوث الغش.

المصدر: elbalad

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