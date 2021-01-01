تكشف سامسونج عن تقنية جديدة تركز على القيادة الآمنة

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بعد إطلاق العديد من أجهزة التلفزيون وميزات البرامج الجديدة في حدث CES 2023، كشفت سامسونج الآن عن تقنيتين مستقلتين؛ Ready Care و Ready Tune بالتعاون مع Harmon.



تعد Ready Care تقنية مثيرة للاهتمام تستخدم معلومات متعددة ثم تقوم بتغيير إعدادات السيارة من أجل ضمان القيادة الآمنة. وفيما يتعلق بـ Ready Tune، فهي ببساطة تقنية تضبط إخراج الصوت بذكاء لتوفير تجربة صوتية هي الأفضل في فئتها.



بمزيد من التعمق، تفحص Ready Care الصحة البدنية والعقلية للسائق. وتقوم بتعديل إعدادات السيارة بناءً على البيانات التي تم جمعها لزيادة الأمان والراحة أثناء القيادة. وباستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار المثبتة داخل السيارة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالصحة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Watch، قد تكتشف هذه التقنية الجديدة من Harman و Samsung الإلهاء الإدراكي والإلهاء البصري والتعب في السائق.

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بناءً على هذه العوامل الثلاثة، يمكن لـ Ready Care تغيير عدد من إعدادات السيارة لزيادة أمان القيادة. ولإبقاء السائق مستيقظًا، قد يقوم النظام بضبط مستوى الصوت والإضاءة الداخلية وإعدادات تكييف الهواء إذا لاحظ أن السائق يشعر بالنعاس.وبالمثل، سيقوم النظام بتنشيط وظيفة تُعرف باسم التوجيه الخالي من الإجهاد إذا حددت أن السائق يتعرض للتوتر (عبر قراءات Galaxy Watch). حتى إذا تطلب الأمر اتخاذ مسار أطول، فإنه سيوفر مسارًا للملاحة به عدد أقل من المشاكل المتعلقة بحركة المرور والطقس للحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة.بعد ذلك، هناك وضع الاسترخاء، إذ يمكن لهذه الوظيفة تشغيل الأجهزة المنزلية الذكية بما في ذلك الأضواء وتكييف الهواء والتلفزيون بمساعدة Samsung SmartThings. وقبل أن يعود السائق إلى المنزل مباشرة، سيعدل وضع الاسترخاء الإعدادات المختلفة لهذه الأدوات وفقًا للحالة العقلية للسائق لجعله أكثر استرخاءً.تأمل سامسونج في زيادة سلامة القيادة وتقديم تكامل سلس عبر أنظمة متصلة متعددة استنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الكاميرات وأجهزة الاستشعار داخل السيارة، واستخدام المعلومات الصحية الواردة من أدوات مثل Galaxy Watch، واستخدام خدمات الشركة مثل SmartThings.