ستوفر مازيراتي لافانتي Folgore الكهربائية أكثر من 745 حصان



مازيراتي مازيراتي

مازيراتي في طريقها لتصبح شركة لصناعة السيارات الكهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد. وستحمل سياراتها الكهربائية علامة Folgore الفرعية، وستصل واحدة تلو الأخرى بدءً من هذا العام.



بالحديث عن سيارة لافانتي Folgore فإن السيارة ستحمل 3 محركات كهربائية وستنتج ما لا يقل عن 745 حصان، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحول سيأتي في الجيل التالي من السيارة أو سيحدث بعد ذلك.



الشيء المؤكد في هذا الوقت هو أن مازيراتي لن يكون لديها سيارات بمحركات الوقود بعد عام 2030.