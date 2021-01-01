فيديو وضعية الرالي في لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي تكلف 105 ألف ريال،



لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي

تعد لامبورغيني أوروس أحد السيارات الفاخرة باهظة الثمن، ومع وصول أحدث طراز من السيارة فقد وفرت لامبورغيني طرق جديدة لإنفاق المال على ميزات جديدة للسيارة.



كأحد أبرز الخيارات، يمكن طلب أوروس بيرفورمانتي مع وضعية الرالي، والتي ضيف لوحدها أكثر من 105,000 ريال إلى سعر السيارة، ولعرض ما يمكن عمله بوضعية الرالي كشفت لامبورغيني عن فيديو جريء للسيارة على الطرق الوعرة، ونشاهد أداء أنظمة تعزيز الثبات وأنظمة التعليق والتوجيه بعدد تفعيل الوضعية وهي تقوم بعملها.



في الفيديو، قاد السيارة شخص ذو مهارات قيادة عادية، ولكنه صانع محتوى محترف، والذي قال أن تجربه للسيارة جعلته يشعر كما لو كان سائق سباقات محترف. بالتأكيد، يبدو أنه يمكن قضاء وقت ممتع خلف عجلة قيادة أوروس بيرفورمانتي، ولكنه يأتي مقابل تكلفة عالية.