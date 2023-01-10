سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 10-1-2023 فى ختام التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-1-2023 فى ختام التعاملات اليومية بالبنوك ما بين خمسة قروش و11 قرشا طبقاً لآخر جولة بين شاشات التداول اللحظى المنتشرة بالمصارف وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وجاء متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 27.59 جنيه للشراء، مقابل 27.67 جنيه للبيع، ويستعرض موقع جريدة «المال» خلال السطور التالية سعر صرف العملة الأمريكية بالبنوك المختلفة.



سعر الدولار في البنك الأهلى المصري

شهد سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى استقراراً عند 27.45 جنيه للشراء مقابل 27.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان عند 27.55 جنيه للشراء مقابل 27.65 جنيه للبيع.

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