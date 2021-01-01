كيف تحمي نفسك أثناء العواصف الرعدية؟



العواصف الرعدية العواصف الرعدية

كيف تحافظ على سلامتك أثناء العواصف الرعدية؟.. يجب عليك الابتعاد عن الماء قدر الإمكان لأنه موصل للكهرباء، ولا يجب الوقوف على قمة التلال، وإذا اقترب الرعد حاول أن تجد مأوى في المنزل أو السيارة أو في المنخفض أو تحت بعض الأشجار الصغيرة والأقل طولا من تلك التي حولها.



كما يتعين الامتناع عن استخدام الهاتف أو أية أدوات كهربائية، والابتعاد عن المعادن مثل الأنابيب والأسوار وخطوط الغسيل السلكية وإذا حدث أن لاحظت أن شعرك أصبح واقفا، فعليك أن تسقط فورا على الأرض وتضم ركبتيك إلى صدرك في وضع يشبه الكرة.



فإن الصواعق والعواصف الرعدية بصفة عامة قد تمثل خطرا في كثير من الأحيان على البشر وتتسبب هذه الظاهرة الطبيعية في مقتل مئات الأشخاص سنويا عبر العالم إضافة إلى آلاف الجرحى.

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ومن ناحية آخرى رغم أن الصواعق تتسبب سنويا في اندلاع حرائق واسعة في الغابات، فإنها تساعد في المقابل على تخصيب التربة ونمو النباتات.فالحرارة والضغط الناجمان عنها يحولان النيتروجين والغازات الأخرى الموجودة في الهواء إلى مركبات مفيدة تكون سمادا طبيعيا يساعد النباتات على تثبيت النيتروجين وإنتاج البروتينات الحيوية. كما ينتجان جزيء الأوزون الذي يعد غازا حيويا في حماية الغلاف الجوي من الإشعاعات الضارة.