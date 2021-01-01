دعوى قضائية ضد «تيك توك»و«ميتا» بتهمة إيذاء الصحة النفسية للأطفال والمراهقين

دعوى قضائية بتهمة الإيذاء النفسي، رفعتها الإدارة التعليمية بمدينة سياتل الأمريكية، ضد جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما تبثه هذه المنصات للأطفال والمراهقين من أزمات تصيب نفسياتهم.
وتمثلت الدعوى في محاولة محاسبة المنصات الاجتماعية بطريقة قانونية، تحت إشراف عدد من المدارس الحكومية بولاية سياتل واشنطن، ضد تطبيقات «سناب شات»،. تيك توك »، «فيسبوك» يوتيوب ، «إنستجرام».
«استهداف الأطفال بخدماتهم يسبب إزعاج عام»، هذا كان نص الدعوى المقدمة من الإدارة التعليمية هذا الأسبوع، تبعًا لما نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، كما اتهمت المدارس، المنصات الاجتماعية بالتسبب في الاضطرابات السلوكية، وسوء الحالة العقلية للأطفال والمراهقين، ما يصلهم للشعور بالغضب ويزيد مساحة التعرض للتنمر الإلكتروني، ومعه تصعب العمليات الطبيعية للتعليم، بناء على المحتوى الذي يستهدف صغار السن وعادة ما يكون ضاراً يساعد على سهولة توجيهم واستغلالهم.
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