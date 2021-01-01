دعوى قضائية ضد «تيك توك»و«ميتا» بتهمة إيذاء الصحة النفسية للأطفال والمراهقين

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دعوى قضائية بتهمة الإيذاء النفسي، رفعتها الإدارة التعليمية بمدينة سياتل الأمريكية، ضد جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما تبثه هذه المنصات للأطفال والمراهقين من أزمات تصيب نفسياتهم.



وتمثلت الدعوى في محاولة محاسبة المنصات الاجتماعية بطريقة قانونية، تحت إشراف عدد من المدارس الحكومية بولاية سياتل واشنطن، ضد تطبيقات «سناب شات»،. تيك توك »، «فيسبوك» يوتيوب ، «إنستجرام».



«استهداف الأطفال بخدماتهم يسبب إزعاج عام»، هذا كان نص الدعوى المقدمة من الإدارة التعليمية هذا الأسبوع، تبعًا لما نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، كما اتهمت المدارس، المنصات الاجتماعية بالتسبب في الاضطرابات السلوكية، وسوء الحالة العقلية للأطفال والمراهقين، ما يصلهم للشعور بالغضب ويزيد مساحة التعرض للتنمر الإلكتروني، ومعه تصعب العمليات الطبيعية للتعليم، بناء على المحتوى الذي يستهدف صغار السن وعادة ما يكون ضاراً يساعد على سهولة توجيهم واستغلالهم.

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تعيين إخصائيين نفسيين بالمدارس لعلاج آثار السوشيال ميدياما أدى إلى تعيين إخصائيين نفسيين إضافيين بالمدارس للعناية بصحتهم النفسية والعقلية بهذه الفترات الخطة من عمرهم والمسؤلة عن تشكيل شخصياتهم.أيضاً شملت الدعوة نصاً «أن منصات التواصل الاجتماعي تستغل عقول الشباب للسيطرة عليهم، للسعي وراء جذب الانتباه والحصول على التقييم الإيجابي.«التواصل الاجتماعي يصيب المراهقين بالحزن»قامت المقاضاة استناداً على دراسة تشير لأن الفترة بين 2009 و2019 شهدت عددا كبيرا من حالات الأطفال والمراهقين المصابين بالحزن، وانتشر اليأس بين الطلاب بزيادة بلغت 30%، عن المعدل الطبيعي.في حين أن القانوني الفيدراليCommunications Decency Act ينص على حماية الشركات المشغلة للمنصات الإلكترونية ولا يلزمها بتحمل المسؤولية المتعلقة بالمحتوى المنشور من قبل المستخدمين. لكن طالبت المدارس بضرورة إلزام الشركات بالتوقف عن إحداث إزعاج عام، وعليها من المفترض أن تُلزم الهيئة القضائية المنصات بتحمل الأضرار وتعليم الطلاب ثقافة تجنب استخدام الشبكات الاجتماعية لمواجهة استخدامها الزائد عن المسموح.