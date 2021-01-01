موعد مشاركة أرباح يوتيوب لمنشئي مقاطع Shorts وشروط الحصول عليها

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طرحت منصة يوتيوب شروطًا جديدة لمنشئي المحتوى المهتمين بالانضمام إلى «YouTube Partner Program»، ومعها طرح موعد مشاكة أرباح يوتيوب للمقاطع الصغيرة للفيديو «Shorts».



وستبدأ منصة يوتيوب في مشاركة أرباح الإعلانات مع منشئي المحتوى النشطين بنشر مقاطع الفيديو القصيرة «Shorts»، ليكون ميعاد الحصول على أرباح يوتيوب بداية من 1 فبراير المقبل.



كذلك يتعين على صناع المحتوى المنتمين لبرنامج «YouTube Partner Program»، الالتزام بالشروط الجديدة استعدادًا للتغييرات القادمة، وهذا البرنامج يختص بكسب الأموال من الإعلانات المعروضة بين مقاطع الفيديو القصيرة في موجز المقاطع بيوتيوب.

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لذا ينبغي عليهم قبول القواعد الجديدة وتنفيذها بحلول 10 يوليو المقبل، للبقاء في البرنامج والحصول على أرباح، ووفقاً لمنصة يوتيوب فمن المتوقع ربح المستفيدون من صندوق مقاطع الفيديو القصيرة (Shorts Fund) بناء على نموذج مشاركة الإيرادات الجديد الذي يحل محل الصندوق المتاح حالياً.وبذلك يصبح يوتيوب أقوى منافس لتطبيق تيك توك الذي يشارك أرباحاً على المقاطع القصيرة.قواعد توزع أرباح المقاطع القصيرة على يوتيوب YouTube shortsبعد فيسبوك .. مستخدمون يبلغون عن أعطال في « يوتيوب و زووم و نتفليكس و فايبر » - صورة أرشيفيةوسيتم توزيع الأرباح استنادًا على المشاهدات واستخدام الخلفيات الصوتية عبر جميع مقاطع الفيديو القصيرة YouTube shorts التي تمت مشاهدتها.في حالة تحميل صانع المحتوى مقطع shorts بدون صوت سيحصل على جميع الإيرادات المرتبطة بالمشاهدة.كذلك يحصل على الإيرادات كاملة عند إضافة صوت Organic جديد خاص به.وفي حالة تحميل مقطعًا قصيراً مع خلفية صوتية، فستُقسَّم الإيرادات بناءً على مشاهداته بين منشئ المحتوى وشركاء الموسيقى وفقاً لعدد المسارات المستخدمة.أما المقاطع غير الأصلية لن تشارك في الأرباح، بما فيها التي تتضمن مقاطع غير محررة من أفلام أو من عروض تلفزيونية، كذلك المحتوى المُعاد تحميله.الأمر ذاته ينطبق على النقرات الزائفة أو الآلية للمقاطع القصيرة التي تحصل على مشاهدات بالروبوتات تُمنع من الأرباح.من يمكنهم الاشتراك برنامج أرباك يوتيوبمن يستطيعون التقدم للإنتماء لبرنامج الشركاء، أن تكون مقاطعهم القصيرة تحتوي على الآتي:تملك 1000 مشتركوحصلت مقاطعه على 10 ملايين مشاهدة على مدار 90 يومًا.كما ينبغي الانتماء لأحد «الوحدات» ضمن الشروط الجديدة، فيتعين على المًشارك قبول وحدة أو أكثر للحصول على الأرباح.وحدات يوتيوبالوحدة الأولى: تسمى بوحدة تحقيق الدخل في صفحة (Watch Page Monetization Module)، وتسمح للحصول على الأرباح من إعلانات الفيديو الطويلة.الوحدة الثانية: وحدة تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة (Shorts Monetization Module)، وهي المسؤلة عن أرباح المقاطع الصغيرة Shorts Feedالوحدة الثالثة: ملحق المنتجات التجارية (Commerce Product Addendum)، وهي مخصصة لميزات مثل عضويات القناة (Channel Membership)، و(Supers).لكن لن ينبغي الالتزام بواحدة فقط منهم، بل توصي منصة YouTube بقبولهم جميعاً والعمل خلالها “لإطلاق العنان لإمكانية تحقيق الأرباح الكاملة على المنصة”.