حفاظاً على الأمن القومي حظر تيك توك في ولايات أميركية جديدة .. والمنصة تعبر عن أسفها



تيك توك تيك توك

تنضم اليوم ولايتين جديدتين لـ19 ولاية سابقة، اتفقوا على حظر تطبيق تيك توك حفاظًا على أمان الأشخاص.فأعلنت ولايتا نيوجيرزي وأوهايو، اليوم الثلاثاء، إنضمامهما إلى حظر المقاطع المصورة على الأجهزة المملوكة والمُدارة من قبل الحكومة الأمريكية.



وجاء هذا القرار تبعاً للمخاوف الأمريكية من أجل تسريب البيانات لصالح الصين، فاستمرت مباحثات المسؤولين الأمريكين لعدة شهور حول تعلق تسيرب البيانات بالأمن القومي، وقد تساعد الصين على الوصول لبيانات أكثر من 100 مليون مشترك أميركي على منصة الفيديوهات الشهيرة.



و وفقاً لحديث حاكم نيوجيرزي الديمقراطي، فيل ميرفي، إلى جانب حظر تطبيق الشركة الصينية «بايت دانس» للتكنولوجيا، سينال الحظر كلاً من التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية وجميع الإصدارات التابعة لأكثر من عشر شركات أبرزها كان «هواوي» و«هيكفيجن» و«تينسنت هولدنجز» و«زد.تي.إي كوربوريشن«و»كاسبرسكي لاب«.

قد يعجبك أيضا...

فقال مكتب ميرفي: «قد تطلب الحكومة الصينية من شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق تويتر في أي وقت تقديم بيانات المستخدمين لدواعي مرتبطة بالأمن القومي».كذلك تحدث حاكم ولاية «أوهايو»، «مايك ديواين»،: «أن تطبيقات الأمن الإلكتروني وأبرزها تيك توك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات التي تخزن البيانات.قرار يستند إلى مغالطات بلا أساسعبرت منصة تيك توك عن أسفها من قرار الحظر عبر هذه الجملة، مشيرة لأنها مجرد مزاعم تستند لمغالطات بلا أساس.فحاول الشركة على مدار ثلاث سنوات متواصلة، أن تمحي هذه الإشارات لمنصتها، في جهود مستمرة لطمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، كذلك لا يستطيع التطبيق التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو حتى أي كيان آخر تحت تأثير بكين.بالمقابل اقترح بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي تطبيق حظراً شاملاً على مستوى البلاد لتطبيق تيك توك، كما فعلت دول أخرى مثل الهند.