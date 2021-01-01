حفاظاً على الأمن القومي حظر تيك توك في ولايات أميركية جديدة .. والمنصة تعبر عن أسفها

تنضم اليوم ولايتين جديدتين لـ19 ولاية سابقة، اتفقوا على حظر تطبيق تيك توك حفاظًا على أمان الأشخاص.فأعلنت ولايتا نيوجيرزي وأوهايو، اليوم الثلاثاء، إنضمامهما إلى حظر المقاطع المصورة على الأجهزة المملوكة والمُدارة من قبل الحكومة الأمريكية.
وجاء هذا القرار تبعاً للمخاوف الأمريكية من أجل تسريب البيانات لصالح الصين، فاستمرت مباحثات المسؤولين الأمريكين لعدة شهور حول تعلق تسيرب البيانات بالأمن القومي، وقد تساعد الصين على الوصول لبيانات أكثر من 100 مليون مشترك أميركي على منصة الفيديوهات الشهيرة.
و وفقاً لحديث حاكم نيوجيرزي الديمقراطي، فيل ميرفي، إلى جانب حظر تطبيق الشركة الصينية «بايت دانس» للتكنولوجيا، سينال الحظر كلاً من التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية وجميع الإصدارات التابعة لأكثر من عشر شركات أبرزها كان «هواوي» و«هيكفيجن» و«تينسنت هولدنجز» و«زد.تي.إي كوربوريشن«و»كاسبرسكي لاب«.
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