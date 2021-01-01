الفن اليونانى يعانق ثقافة «المصرى القديم»

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الصدفة وحدها تكشف عن «جبل الموتى» تلك القطعة الفنية التى امتزجت فيها الثقافة والفن المصرى القديم واليونانى، على بعد ما يقرب من 2 كيلومتر من واحة سيوة، خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد خلال عام 1944 عندما لجأ أهالى سيوة للاحتماء بالجبل فاكتشفوا المقابر به.



جبل الموتى

وهو جبل جيرى مخروطى الشكل يبلغ ارتفاعه 50 مترا ويُعد جبانة أثرية من أسفله إلى أعلاه يحتوى على مقابر أثرية منحوتة على شكل خلية نحل على هيئة صفوف منتظمة ومتتالية بشكل هندسى يشبه شكل الواحة القديمة.



كل مقبرة عبارة عن دهليز بشكل مستطيل ينتهى إلى فناء واسع مربع، وهذا الفناء يتفرع منه مجموعة فتحات مخصصة لدفن الموتى، ومن أجمل المقابر الموجودة بالجبل، مقبرة «با تحوت»، ومقبرة «ميسو إيزيس»، ومقبرة «التمساح»، ومقبرة «سى آمون».

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ويعود تاريخ هذه الجبانة الأثرية إلى الأسرة الـ 26 ويمتد للعصر البطلمى والرومانى، وبعض تلك المقابر توجد على عمق كبير وكل مقبرة عبارة عن دهليز بشكل مستطيل ينتهى إلى فناء واسع مربع.ويعد جبل الموتى من أبرز المقاصد التى تجذب الزائرين، خاصة بعد ترميم قلعة شالى فى سيوة، إلى جانب وجود مجموعة من الأنشطة المتعلق بالسياحة البيئية.