الفن اليونانى يعانق ثقافة «المصرى القديم»

آخر الأخباراخبار منوعة › الفن اليونانى يعانق ثقافة «المصرى القديم»

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الصدفة وحدها تكشف عن «جبل الموتى» تلك القطعة الفنية التى امتزجت فيها الثقافة والفن المصرى القديم واليونانى، على بعد ما يقرب من 2 كيلومتر من واحة سيوة، خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد خلال عام 1944 عندما لجأ أهالى سيوة للاحتماء بالجبل فاكتشفوا المقابر به.

جبل الموتى
وهو جبل جيرى مخروطى الشكل يبلغ ارتفاعه 50 مترا ويُعد جبانة أثرية من أسفله إلى أعلاه يحتوى على مقابر أثرية منحوتة على شكل خلية نحل على هيئة صفوف منتظمة ومتتالية بشكل هندسى يشبه شكل الواحة القديمة.

كل مقبرة عبارة عن دهليز بشكل مستطيل ينتهى إلى فناء واسع مربع، وهذا الفناء يتفرع منه مجموعة فتحات مخصصة لدفن الموتى، ومن أجمل المقابر الموجودة بالجبل، مقبرة «با تحوت»، ومقبرة «ميسو إيزيس»، ومقبرة «التمساح»، ومقبرة «سى آمون».

ويعود تاريخ هذه الجبانة الأثرية إلى الأسرة الـ 26 ويمتد للعصر البطلمى والرومانى، وبعض تلك المقابر توجد على عمق كبير وكل مقبرة عبارة عن دهليز بشكل مستطيل ينتهى إلى فناء واسع مربع.

ويعد جبل الموتى من أبرز المقاصد التى تجذب الزائرين، خاصة بعد ترميم قلعة شالى فى سيوة، إلى جانب وجود مجموعة من الأنشطة المتعلق بالسياحة البيئية.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الفن اليونانى يعانق ثقافة «المصرى القديم»

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90429

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager