يثر بسكويت شهير الجدل في السعودية.. هل يحتوي على كحول وشحم خنزير؟



بسكويت بسكويت

انتشرت الكثير من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إحتواء بسكويت «أ» على شحم الخنزير، ما أثار حالة من الجدل، وحسمت هيئة الغذاء والدواء السعودية الأمر، مؤكدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن «جميع الأغذية التي توجد في المملكة حلال».



وقالت الهيئة «إننا نحرص دائمًا على متابعة المنتجات الغذائية بالمملكة، ويتم التأكد من المواصفات القياسية المعتمدة لها».



من جانبها قالت الشركة الأمريكية المنتجة لبسكويت «أ» بموقع «تويتر» إن المنتج حلال بالفعل، وأن «البسكويت الخاص بنا والمصنوع للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان أيضًا خال من الكحول، ويتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية في المنطقة»، موضحة أن مرافق التصنيع الخاصة بنا حصلت على شهادة اعتماد حلال من السلطات المعنية.