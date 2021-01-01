اغتيال قاسم سليماني .. مسئول عسكري إسرائيلي سابق يفجر مفاجأة



قاسم سليماني قاسم سليماني

كشف الجنرال تامير هايمان، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن بلاده نجحت في إقناع أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وحسب موقع "جويش نيوز"، قال هايمان، أن بلاده نجحت في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الجنرال قاسم سليماني كان يشكل "تهديدا مباشرا" للجنود الأمريكيين.



وأكد هايمان أن إسرائيل أوضحت لإدارة الرئيس ترامب أن أنشطة الجنرال قاسم سليماني "خبيثة" ضد الأمريكيين، وأن بلاده قدمت معلومات استخباراتية وتحليلات مشتركة لفترة طويلة حول أنشطة قاسم سليماني في المنطقة، واصفة إياه بأنه يمثل تهديدا مباشرا على الأمريكيين وكذلك على موقفهم الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

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وشدد رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق على أن تلك المعلومات قد ساهمت في اغتيال إدارة ترامب للقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وذلك حيث تمكنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من توجيه أنظار الإدارة الأمريكية إلى محاربة إيران، وعلى رأسها الجنرال سليماني.وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير عام 2020.