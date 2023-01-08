يتابع السيسي منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

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صورة الخبر: اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة منظومة الأمن الغذائي
اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة منظومة الأمن الغذائي

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية».

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهًا بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.

كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهاً سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصاديًا مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

المصدر: المصرى اليوم

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